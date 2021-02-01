Жителям Тюменской области предлагают оживить семейный фотоархив

Тюмень, вид на Затюменку, авт. неизв., нач XX в. Тюмень, вид на Затюменку, авт. неизв., нач XX в.

Тюменских фотохудожников и фоторепортеров приглашают попробовать себя в роли философов, и посмотреть сегодняшними глазами на фотопрошлое региона. Русское географическое общество объявляет прием работ на фотоконкурс "Самая красивая страна" "Живой архив".

Надо запечатлеть культурный или природный памятник так, чтобы при сравнении со старыми фотографиями можно было понять, что сохранено, что безвозвратно утеряно и как изменилась роль человека. И если в прошлом году организаторы конкурса предлагали только снимки, отобранные экспертами РГО, то в этом разрешено повторить карточки из семейных архивов.

Галерея номинации "Живой архив" в этом году предлагает целый ряд очень интересных и разносторонних фото, представляющих практически все регионы России, снятых в разное время года. Здесь и панорамы старой Москвы и Санкт-Петербурга, горы Кавказа, снимки природы Карелии и Архангельской области, величественные купола монастырей и храмов. Среди классических фоторабот и Тобольский кремль, и вид на Затюменку, неизвестного автора начала XX века.

Авторам предлагается замечательная творческая задача — спустя столетие вновь показать зрителю те же самые пейзажи и городские панорамы. Во многих случаях натура сильно изменилась, но искусство фотографа вполне может творчески переосмыслить увиденное, внести свою неповторимую ноту и создать образы, которые станут не повтором, а продолжением истории. А оказавшись на тех же точках съемки, что и легендарный мастер, современный фотограф сам получит уникальную возможность ощутить связь времен, понять мысли и чувства автора-классика. Такая возможность делает эту номинацию, возможно, самой интересной в конкурсе.

"Живой архив" — специальная номинация VII фотоконкурса "Самая красивая страна". Для участия в ней принимаются современные фотокомпозиции, повторяющие архивные снимки. С подробностями можно познакомиться на сайте Русского географического общества.