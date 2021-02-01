Тоболяки отметят Год Семена Ремезова выставками и марафонами

Фото: администрация Тобольска Фото: администрация Тобольска

2021 год объявлен в Тобольске Годом Семена Ремезова. Жителей города ждет серия марафонов, выставок и викторин, рассказала руководитель пресс-службы администрации Анастасия Гулина.

Так, с февраля по декабрь состоится фотомарафон "Я и Ремезов" для популяризации мест, связанных с жизнью и творчеством Ремезова. 15 февраля откроется выставка "Семен Ремезов - патриот Сибири".

С 15 по 19 февраля пройдет викторина, посвященная его жизни и творческому наследию, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, Семен Ремезов - русский энциклопедист, картограф, архитектор, строитель, историк, художник и писатель, который жил в Тобольске в XVII веке.