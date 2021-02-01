На Текутьевском кладбище Тюмени нашли уникальное надгробие

| Фото: "Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: "Музей воспоминаний "Мы жили"

На Текутьевском кладбище Тюмени нашли старинное надгробие в форме обрубленного дерева. Специалисты теряются в догадках, что значит подобная форма памятника.

Эксперты музея воспоминаний "Мы жили" склоняются к следующей версии - похороненный человек не продлил родовое древо, не оставил после себя потомков.

Так, одно из надгробий в виде "безветочного" дерева на Текутьевском кладбище принадлежит Шурочке Темперову. Он был сыном начальника местного гарнизона подполковника Флегонта Темперова. Мальчик умер в декабре 1905 года в возрасте десяти лет от скарлатины.

Самым трогательным посланием, дошедшим до потомков, стала открытка, подписанная Шурочкой неким братьям Сулимовских: "Дорогой брат Саша! Спасибо за открытку. Целую тебя и Пашу крепко. Твой брат Шура Темперов", - подписано изображение 1903 года.

Напомним, что Текутьевское кладбище - это ценный объект истории и в перспективе, по мнению волонтеров "Мы жили", будущий музей истории города под открытым небом. Горожане собирают информацию о захороненных людях и создают мобильное приложение-путеводитель по объекту, пишет "Тюменская область сегодня".