Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном вырос в 2020 году

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

На 5 миллионов долларов США вырос внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан в 2020 году, общая сумма составляет около 70 млн.

Одним из эффективных инструментов продвижения тюменских товаров на рынок Казахстана стали постоянно действующие экспозиции в городах Нур-Султан и Алматы. Экспозиции продукции тюменских предприятий открыты в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и курируются региональным Центром поддержки экспорта.

"У нас есть два вектора работы. Первый - по заявкам от Центра поддержки экспорта на содействие в поиске партнера для конкретной компании. Так, мы нашли партнера для ООО "Енот" - производителя деревянных изделий. Второй – работа с запросами казахстанских компаний. К примеру, предпринимателю из Казахстана Есеновой помогли построить бизнес на основе исключительно тюменских товаров", - отмечает руководитель экспозиций тюменских товаров в Республике Казахстан Гани Жиренов.

За время работы экспозиций подписано 34 контракта на сумму более 110 млн. руб. Тюменские предприятия наладили сотрудничество в агропромышленном комплексе и строительстве, организовали поставки непродовольственных товаров, таких как косметика.

"Мы будем усиливать позиции предприятий региона на рынке Казахстана. В 2021 году планируем работать в действующих направлениях и, вместе с сотрудниками экспозиций, активнее искать партнеров для тюменских предприятий в нефтесервисе и машиностроении", - подчеркнул руководитель Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева.

Более подробно о деятельности Центра поддержки экспорта - на официальном сайте - TECRUS.RU, в социальных сетях – export72.to, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.