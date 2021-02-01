Цветы на День влюбленных подорожают на 10%

Фото: www.cvetkoff.com Фото: www.cvetkoff.com

В Тюмени букеты на День влюбленных подорожают на 10%. Как рассказала директор цветочного салона Алена Перминова, для флористов это возможность заработать.

"Это наиболее оптимальное повышение. И покупателю не "бьет" по кошельку, и флористы могут получить прибыль чуть выше обычного", - говорит Алена.

Так, розы и лилии подорожают на 10%, до 150-170 руб. и 250-280 руб. за штуку, герберы, тюльпаны, кустовые гвоздики, гелиантусы "вырастут" в цене до 7%. Букеты также подорожают на 10%, их минимальная цена будет начинаться от 1700-1800 руб.

Тренд сезона, по словам флориста, - подарочные наборы со сладостями и цветами. Комплекты собираются в нежных пастельных оттенках. Стоимость такого подарка – от 2000 руб.

А вот букеты из мягких игрушек стали непопулярными, их практически не покупают, пишет "АиФ-Западная Сибирь".