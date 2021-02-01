  • 13 февраля 202113.02.2021суббота
  • USD73,9378
    EUR89,6052
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам предлагают провести праздник влюбленных на лыжах

Общество, 16:54 13 февраля 2021

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Провести праздник влюбленных с пользой для здоровья советует врач по общей гигиене Ольга Гаврикова. По словам эксперта, это не только способ приобрести хорошую форму, но и возможность активно провести время.

В День святого Валентина можно отдать предпочтение парным видам спорта. Например, спортивный туризм отличается большей дозой экстрима, требует взаимовыручки, смелости и авантюризма. Лыжи – тоже романтичный вид спорта: и спуски по красивым, заснеженным склонам, и связанные с ним путешествия. В качестве альтернативы можно попробовать сноубординг - романтика та же, разница только в экипировке.

Тюбинг приводит в тонус большое количество групп мышц и обеспечивает полезные кардионагрузки. Катание на снегокате развивает внимание, координацию движений и общую физическую подготовку, коньки - один из самых приятных и увлекательных способов натренировать чувство равновесия, выносливость, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 13.02.2021В Тюменской области открывают новые ФАПы
17:32 13.02.2021664 участника собрал конкурс "Лучший кинопедагог"
17:01 13.02.2021В Тюменской области волонтеры рассказывают о безопасности в интернете
16:54 13.02.2021Тюменцам предлагают провести праздник влюбленных на лыжах