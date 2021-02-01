Тюменцам предлагают провести праздник влюбленных на лыжах

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Провести праздник влюбленных с пользой для здоровья советует врач по общей гигиене Ольга Гаврикова. По словам эксперта, это не только способ приобрести хорошую форму, но и возможность активно провести время.

В День святого Валентина можно отдать предпочтение парным видам спорта. Например, спортивный туризм отличается большей дозой экстрима, требует взаимовыручки, смелости и авантюризма. Лыжи – тоже романтичный вид спорта: и спуски по красивым, заснеженным склонам, и связанные с ним путешествия. В качестве альтернативы можно попробовать сноубординг - романтика та же, разница только в экипировке.

Тюбинг приводит в тонус большое количество групп мышц и обеспечивает полезные кардионагрузки. Катание на снегокате развивает внимание, координацию движений и общую физическую подготовку, коньки - один из самых приятных и увлекательных способов натренировать чувство равновесия, выносливость, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".