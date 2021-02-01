Участники акции #МыВместе создали волонтерский клуб в Тюменской области

Фото пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» Фото пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Общероссийская акция #МыВместе станет постоянной – в Тюменской области появился одноименный волонтерский клуб. В нем состоят около 30 человек: представители коммерческих и некоммерческих организаций, благотворительных фондов, социальных служб.

Клуб будет и дальше помогать пожилым жителям доставкой еды и лекарств, продолжит соседское волонтерство, окажет психологическую поддержку и содействие в чрезвычайных ситуациях.

"Мы создадим единый канал сообщений, с помощью которого сможем оперативно реагировать на запросы. Они начнут поступать в электронную систему, участники клуба будут их видеть и помогать", – пояснила специалист координационно-ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области. Надежда Герасимова.

В Тюменском районе 13 февраля начнется обучение для волонтеров штаба, об этом "Вслух.ру" сообщили в молодежном центре "Поколение". Добровольцы могут выбрать одно из направлений помощи: обработка заявок от жителей или получение и доставка лекарств и еды. При этом необязательно даже иметь собственный автомобиль.

Жителям Тюменской области, желающим вступить в клуб, необходимо написать на электронную почту, позвонить по номеру 8 (3452) 29-03-01 или связаться с координацией через сообщения группы во ВКонтакте.

Жители Тюменского района могут сразу написать куратору Ксении Глевицкой или в группу "Молодёжь|Тюменский район".

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе появилась в России во время пандемии. В Тюменской области обработали уже больше 174 тысяч обращений.