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Тюменцы могут поделиться историями о своих героях в преддверии Дня защитника Отечества

Общество, 08:47 14 февраля 2021

Дом культуры "Водник" | Фото: Дом культуры "Водник"

Тюменцы могут рассказать о защитниках Родины в канун 23 февраля. Специальный проект запустил ДК "Водник". Все рассказы публикуются в официальном паблике во ВКонтакте.

Рассказ могут разместить не только родственники, но и друзья. Кто-то из защитников воевал в Великую Отечественную войну, в Афганистане и других горячих точках.

"Наш защитник – Рудольф Владиславович Зброжек, мой двоюродный прадед. В годы Великой Отечественной войны он совершил подвиг при форсировании реки Одер, - написал школьник Арсений Бондарев. - В апреле 1945 году советские войска подошли к берегу. Немцы стреляли из минометов и других орудий. Командование приказало начинать атаку. Только личный пример мог вдохновить товарищей. И вот, несмотря на вражеский огонь, заместитель командира Зброжек встал и с криком "За Родину" побежал к берегу. За ним пошел весь батальон. В той атаке Рудольф Зброжек был тяжело ранен, но выжил. Прадед был награжден многими орденами и медалями. Мы помним о его подвиге, а значит, он живет в нашей памяти!"

Как выяснил "Вслух.ру", желающим присоединиться к акции необходимо прислать фото или видео с рассказом о своем защитнике или защитниках. Работы принимают до 22 февраля на почту. Участники получат дипломы.

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