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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ГИБДД напомнила тюменцам правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода

Общество, 09:41 14 февраля 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подъезжая к пешеходным переходам водителям нужно заранее сбавлять скорость. Пешеходам - убедиться в безопасности перехода и постоянно держать ситуацию под контролем, пока находятся на дороге, рекомендует Госавтоинспекция Тюменской области.

В этом году пострадавших в ДТП пешеходов стало меньше, чем годом ранее. Из семи детей-пешеходов, ставших участниками ДТП, пятеро получили травмы по вине водителей.

Сотрудники ГИБДД усилили надзор за пешеходными переходами. В первую очередь наряды ДПС несут службу у тех из переходов, где уже случались наезды.

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