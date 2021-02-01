ГИБДД напомнила тюменцам правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода
Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Подъезжая к пешеходным переходам водителям нужно заранее сбавлять скорость. Пешеходам - убедиться в безопасности перехода и постоянно держать ситуацию под контролем, пока находятся на дороге, рекомендует Госавтоинспекция Тюменской области.
В этом году пострадавших в ДТП пешеходов стало меньше, чем годом ранее. Из семи детей-пешеходов, ставших участниками ДТП, пятеро получили травмы по вине водителей.
Сотрудники ГИБДД усилили надзор за пешеходными переходами. В первую очередь наряды ДПС несут службу у тех из переходов, где уже случались наезды.