Тюменцы могут научиться ораторскому искусству
| Фото: Театральная мастерская «Будильник»
Интенсив по ораторскому искусству проведут в театральной мастерской "Будильник". Мероприятие состоится 5-7 марта.
Спикером встречи выступит знаменитый театральный педагог и режиссер Марина Жабровец.
"Вы тоже можете убрать речевые зажимы, увереннее заговорить и рассказывать", - рассказали в "Будильнике".
Интенсив будет полезен менеджерам по продажам, спикерам, лекторам. Также его оценят педагоги, актеры, режиссеры, блогеры, пишет "Тюменская область сегодня".