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Тюменцы могут научиться ораторскому искусству

Общество, 11:14 14 февраля 2021

Театральная мастерская «Будильник» | Фото: Театральная мастерская «Будильник»

Интенсив по ораторскому искусству проведут в театральной мастерской "Будильник". Мероприятие состоится 5-7 марта.

Спикером встречи выступит знаменитый театральный педагог и режиссер Марина Жабровец.

"Вы тоже можете убрать речевые зажимы, увереннее заговорить и рассказывать", - рассказали в "Будильнике".

Интенсив будет полезен менеджерам по продажам, спикерам, лекторам. Также его оценят педагоги, актеры, режиссеры, блогеры, пишет "Тюменская область сегодня".

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