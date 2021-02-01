Тюменцы могут научиться ораторскому искусству

| Фото: Театральная мастерская «Будильник» | Фото: Театральная мастерская «Будильник»

Интенсив по ораторскому искусству проведут в театральной мастерской "Будильник". Мероприятие состоится 5-7 марта.

Спикером встречи выступит знаменитый театральный педагог и режиссер Марина Жабровец.

"Вы тоже можете убрать речевые зажимы, увереннее заговорить и рассказывать", - рассказали в "Будильнике".

Интенсив будет полезен менеджерам по продажам, спикерам, лекторам. Также его оценят педагоги, актеры, режиссеры, блогеры, пишет "Тюменская область сегодня".