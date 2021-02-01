Казанские медики спасли от клинической смерти 86-летнюю пациентку

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На единый диспетчерский пульт скорой помощи Областной больницы №4 Ишима поступил вызов от 86-летней жительницы села Афонькино Казанского района с болями в сердце. К ней оперативно направили бригаду медиков с подстанции села Казанское и фельдшера ближайшего ФАПа.

Медики заподозрили сердечную недостаточность, начинающийся отек легких и инфаркт миокарда. Бригада дистанционно направила данные обследования дежурному врачу скорой помощи Областной больницы №4 и анестезиологу-реаниматологу, которые по этим результатам диагностировали обширный инфаркт.

Дважды в машине "скорой" у женщины останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. На помощь пришла еще одна бригада скорой помощи и пациентку доставили в ближайшую больницу - ОБ №14 в с. Казанское.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо – сама ходит по палате, сообщает пресс-служба Областной больницы №14.