Тюменцам, которые не пользуются газом, необходимо расторгнуть договор с ресурсоснабжающей организацией

ООО «Газпром межрегионгаз Север» ООО «Газпром межрегионгаз Север»

В Тюменской области многие дома газифицированы, причем как частные, так и многоквартирные. Нужно ли платить за газ, если собственник жилья им не пользуется, рассказали в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Север".

По словам специалистов, оплата за поставленный газ осуществляется на основании показаний счетчика, которые необходимо передавать в ресурсоснабжающую организацию до 20 числа отчетного месяца.

Если показания прибора учета не были своевременно переданы или в квартире его нет, то начисляют в соответствии с нормативами, при этом учитывается количество собственников жилого помещения.

В случае, если владелец не проживает в доме и не намерен больше использовать природный газ в качестве отопления дома для готовки еды или подогрева холодной воды, он должен расторгнуть договор с ресурсоснабжающей организацией. Только в этом случае плата перестанет начисляться, не будет образовываться задолженность, пишет "АиФ - Западная Сибирь".