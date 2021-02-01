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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам предлагают рассказать о магазинах, реализующих некачественную парфюмерию

Общество, 14:34 14 февраля 2021

Фото: Тюменская таможня

Горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции работает в Тюменской области до 19 февраля. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии рассказывают, как выбрать качественный товар и как вернуть некачественную покупку.

С вопросами можно обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Напомним, с 1 октября 2020 года введена обязательная цифровая маркировка парфюмерной продукции. Это специальный QR-код, который наносится на упаковку. Любой потребитель, у которого на смартфоне установлено приложение "Честный ЗНАК", может отсканировать код и узнать всю информацию о товаре. Это же гарантия качественного товара, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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