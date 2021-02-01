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Флешмоб, посвященный юбилею города, стартовал в Тюмени

Общество, 19:37 14 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Флешмоб "Покажи свою Тюмень" запустил ДК "Орфей" в преддверии 435-летия города. Тюменцам предлагают снять видеопрезентацию любимых мест в Тюмени, их разместят в официальном паблике дома культуры.

Участвовать во флешмобе могут граждане любого возраста. Работы принимают на электронную почту.

По случаю юбилея города "Орфей" также готовит онлайн-конкурсы для горожан, которые продлятся до сентября. Анонсы о них будут появляться позднее. День города Тюмени отмечается в последнюю субботу июля, пишет "Вслух.ру".

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