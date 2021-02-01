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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рекомендуют воспользоваться порталом госуслуг для записи на вакцинацию от COVID-19

Общество, 20:42 14 февраля 2021

Фото: admtyumen.ru

Вакцинация от коронавируса проводится в поликлиниках по всей Тюменской области. Записаться на процедуру можно тремя способами: на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику, к которой вы прикреплены.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, портал госуслуг при записи сразу выдает вашу поликлинику. Если сервис показывает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медицинскую организации уже заполнена, пишет "Мегатюмень".

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