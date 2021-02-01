Валентинов день в Тюмени: мастер-классы, выставки и спектакли

| Фото: radikal.ru | Фото: radikal.ru

Мастер-классы, выставки, поэтические вечера предлагают посетить тюменцам в День всех влюбленных 14 февраля.

Бесплатно получить валентинку можно около главного корпуса дворца "Пионер" по адресу улица Челюскинцев, 46, с 14 до 15 часов в официальной группе начнется мастер-класс по изготовлению бумажных признаний в любви.

Оранжевые валентинки "Мы вместе" можно сделать в центре "Семья". Развлекательные мероприятия пройдут на улице в 11 часов 30 минут, в здании - в 16 часов, прийти в "Лавку добра" (ул. Амурской, 150 ) можно в 14 и 16 часов в здании.

В амфитеатре музейного комплекса имени Ивана Словцова на улице Советской, 63 в 17 часов начнется поэтический вечер "О любви и не только…". Тюменцы услышат стихи о любви в музыкальном сопровождении.

В историческом парке "Россия - моя история" на улице Орджоникидзе, 47 можно посетить тематическую экскурсию "Романтические истории императорского дома".

В мультицентре "Контора пароходства" с 11 до 20 часов состоится гаражная распродаже издательства "Миф".

Молодежный театральный центр "Космос" на улице Республики, 165а покажет перформанс "КонтемпРомансы" о любви, по любви и из-за нее. Это танцевальное романтическое путешествие в чувственность и откровенность двух людей. Начало - в 18 часов. В течение дня здесь можно купить и подарить любимому человеку серию открыток ко Дню всех влюбленных, разработанных тюменским дизайнером.

Молодежный театр "Ангажемент" имени Загоруйко представит спектакль "Светлые души" по рассказам Шукшина в 15 часов.

Кинотеатр "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1) предлагает скидку 15% на сеансы 14 февраля.

Каток "Звездный полюс" у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" подготовил акцию "Свидание на катке": два билета по цене одного. Здесь же будет фотозона для признаний в любви с розыгрышем романтического ужина на двоих и билетов в кино.

Другой ТРЦ "Кристалл" готовит праздник романтических бракосочетаний. Влюбленные смогут символически "расписаться". На память останутся шуточный сертификат о браке и памятные призы.

Тем, кто планирует 14 февраля остаться дома, предлагают принять участие в онлайн-челлендже "Добрый февраль". Нужно записать мини-историю о себе, своей семье и выложить ее в соцсетях.

Также в День святого Валентина ребята из "Российского движения школьников" (РШД) приглашают к участию в "TikTok" челлендже #ОбнимашкиБезОпаски и акции # ВалентинкаНаСтекле.

Помимо этого в планах - "Большая гонка РДШ" - творческое онлайн-ралли между муниципалитетами региона. Главным выигрышем станет путешествие по России, пишет "Тюменская область сегодня".