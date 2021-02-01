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Тюменская область вошла в Топ-20 регионов с самым высоким "индексом любви"

Общество, 15:09 14 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-20 регионов с самым высоким "Индексом любви". Результаты исследования опубликовала компания Brand Analytics.

По сравнению с 2020 годом Тюменская область поднялась в рейтинге на 29 позиций, а индекс любви составил 5,2. В тройке лидеров оказались Крым (6,7), Ямало-Ненецкий автономный округ (6,5) и Чувашия (6,1).

Для определения индекса были выявлены русскоязычные упоминания "любви" и "ненависти" от первого лица в настоящем времени. Оценивались позитивные и негативные эмоции среди публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, LiveJournal, а также на форумах и в блогах. Из анализа были исключены репосты и рекламные публикации.

"Несмотря на то, что 2020 год выдался очень непростым, индекс любви в стране остался на прежнем уровне – 4,7. Среди 813 тысяч сообщений, которые были проанализированы в рамках исследования, 82,4% было о любви и только 17,6% носили негативный характер",- отмечают исследователи.

Самой любвеобильной соцсетью на протяжении нескольких лет остается Instagram. Следом с небольшим отрывом идут Одноклассники, Facebook и ВКонтакте. Разрыв у площадок небольшой: от 81 до 83% любви.

Исследователи также отмечают, что чаще в любви признаются пользователи соцсетей старше 35 лет.

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