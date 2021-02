Тюменцы в TikTok устроили #ОбнимашкиБезОпаски

| Фото: скриншот из видео пользователя etto_anetka в TikTok | Фото: скриншот из видео пользователя etto_anetka в TikTok

Тюменцы принимают участие в челлендже #ОбнимашкиБезОпаски и акции #ВалентинкаНаСтекле в TikTok. Виртуальное задание ко Дню святого Валентина в рамках онлайн-челленджа "Добрый февраль" подготовило Российское движение школьников.

"Можно сказать, что 14 февраля — двойной праздник для нашей организации. Одновременно в этот день отмечаются Международный день книгодарения и День всех влюбленных. День святого Валентина давно закрепился, особенно за подростковой аудиторией. Им интересно поучаствовать в акциях, приуроченных к этому эмоциональному, яркому празднику", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор информационно-медийного направления Российского движения школьников в Тюменской области Владислав Мухин.

Суть челленджа #ОбнимашкиБезОпаски обнять близких людей, домочадцев, братьев, сестер. Некоторые ребята записывают видео, на которых обнимают питомцев. Для напоминания о правилах безопасности в связи с коронавирусной инфекцией участники акции надевают защитные маски. К роликам необходимо подписать хэштеги #РДШ и #ОбнимашкиБезОпаски.

| Фото: скриншот из видео пользователя etto_anetka в TikTok | Фото: скриншот из видео пользователя etto_anetka в TikTok

В рамках акции #ВалентинкаНаСтекле тюменцы рисуют сердце на стекле и вписывают внутрь имя любимого человека. Интернет-пользователи также делают изображение на покрытом инеем стекле, дышат на поверхность, чтобы появился конденсат и создают контур на нем. Некоторые на видео наложили припев песни Селин Дион "My Heart Will Go On".

По словам Владислава Мухина, платформу TikTok выбрали неслучайно, она наиболее подходит для задуманных акций, поскольку эти челленджи подразумевают эмоциональный отклик.

Инна Пахомова