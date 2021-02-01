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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области рыбакам напоминают правила поведения на льду

Общество, 17:46 18 февраля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Не собираться большими группами и не располагаться возле промоин советуют любителям зимней рыбалки сотрудники МЧС, сообщает региональное ведомство.

Также рыбакам рекомендуют не пробивать несколько лунок рядом и по возможности запастись спасательными средствами, веревкой и спасжилетом.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактическую работу с населением в местах массового выхода людей на лед в рамках профилактической акции "Безопасный лед", которая проходит в Тюменской области. Особое внимание они уделяют информированию населения о правилах безопасности людей на водных объектах в зимний период, проведению занятий в учебных учреждениях.

"Наша задача - накануне весеннего периода предупредить людей о сезонных опасностях и рассказать о правилах безопасного поведения на льду рек и озер, - подчеркнул начальник Центра ГИМС Сергей Каплин.

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# безопасный лед , рыбаки

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