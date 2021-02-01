Максим Шереметьев советует проводить больше времени с детьми

Фото: со страницы Максима Шереметьева ВКонтакте Фото: со страницы Максима Шереметьева ВКонтакте

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Представитель всероссийской организации "Союз отцов" в Тюменской области Максим Шереметьев рассказал, как провести этот день с сыном по-особенному.

"Воспитать защитника можно только личным примером, а не лекциями. Нужно в этот день заняться чем-то с ребенком вместе, проявить внимание к матери ребенка, чтобы он это видел, помочь старшим родственникам в чем-то", - уверен он.

Эксперт отметил, что, когда к людям, работающим в сфере патриотики, приводят взрослых 18-летних парней с просьбой "воспитайте", то помочь нельзя: личность молодого человека уже сформировалась.

"В мужской день- мужские дела. Отличным вариантом стал бы выезд на природу, в поход", - привел пример Шереметьев.

Второй вариант: день зимних видов спорта, например, лыжи, коньки. Отдать предпочтение лучше такому спорту, где будет активное взаимодействие с ребенком. "Научите его чему-то: от дел по дому до лепки снеговика. Одна из идей: мама пусть весь день отдыхает, а домашними делами, наоборот занимались бы только мужчины", - поделился тюменец.

Еще один вариант весь день посвятить заботе о родственниках, близких, маме. Сделать что-то доброе и полезное, пишет "Тюменская область сегодня".