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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские сельские ФАПы подключают к интернету

Общество, 18:39 21 февраля 2021

Фото: пресс-служба ОКБ № 1. Архив.

В Тюменской области продолжается реализация государственной программы "Цифровизация социально значимых объектов". На очереди – подключение к интернету фельдшерско-акушерских пунктов.

В Тобольском районе 14 ФАПов подключены к интернету, из них десять оснащены всем необходимым оборудованием для оказания телемедицинской помощи сельским жителям. Один из обновленных ФАПов располагается в труднодоступном районе - деревне Хмелёвой.

Цифровые технологии открыли доступ к дистанционному консультированию фельдшеров ФАПов врачами Областной больницы №3 через видео-конференц-связь. Консультацию терапевта или узкого специалиста может получить и сам пациент. У фельдшера появилась возможность предварительного заказа необходимых лабораторных и других исследований, которые вместе с результатами маммографии и флюорографии отображаются в электронной карте пациента. Ее также может изучить сотрудник ФАПа на рабочем месте.

В 2020 году цифровое обновление получили восемь ФАПов, с начала 2021 года введется проектирование ещё пяти. В ближайшей перспективе планируется присоединить к сети 24 ФАПа, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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