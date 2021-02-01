Единственная женщина -сварщик Юргинского района поделилась историей успеха

| Фото: zarplatyinfo.ru | Фото: zarplatyinfo.ru

Надежда Разманова живет в Лабинском сельском поселении Юргинского района и работает сварщиком.

Профессию Надежда выбирала наугад: после 9 класса не знала, куда пойти, и просто ткнула пальцем в список специальностей. "Сначала думала, что будет тяжело, но потом с каждым занятием становилось все интереснее и интереснее", – рассказала Надежда.

Предвзятость от преподавателей была – не верили, что единственная девушка в группе может сравниться с другими студентами. Но как только Надежда бралась за сварочный аппарат, предрассудки исчезали.

"Я когда впервые увидел Надежду, не поверил. Ну как, женщина и сварщик! Но теперь вижу, варит она достаточно хорошо", – рассказал житель Лабинского сельского поселения Александр Колпачёв.

Сама Надежда ничего особенного в работе сварщицей не видит. Зато очень удивляется соседке, которая работает трактористкой, пишет "Вслух.ру".