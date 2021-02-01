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Пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП на улице Щербакова в Тюмени

Происшествия, 19:23 21 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый 17-летний водитель устроил ДТП на ул. Щербакова в Тюмени вечером 20 февраля. В аварии пострадала женщина. ДТП произошло около 22 часов.

"Молодежь веселилась в одном из кафе на улице Щербакова. Один из молодых ребят сел за руль ВАЗ-21120. Сотрудники полиции попытались остановить его, но он не подчинился. В районе дома №128 он не выдержал дистанцию и въехал в машину марки Honda, эту иномарку отбросило в ехавший впереди автомобиль KIA", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля Honda. Это молодого человека за рулем отвечественной легковушки не остановило – он поспешил ретироваться с места происшествия. Началось преследование. На перекрестке улиц Менжинского и Шишкова нарушителя остановил забор, в который он въехал. Водитель отделался ссадинами и легкими травмами.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"17-летний молодой человек не имеет водительского удостоверения. В момент аварии находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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