Тюменцам рассказали, как вернуть деньги за некачественные лекарства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекарства можно вернуть продавцу, если они оказались плохого качества. Вернуть или обменять можно градусники, бинты, ингаляторы, медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы для очков, предметы по уходу за детьми.

По словам юрисконсульта Консультационного пункта по защите прав потребителей в Тобольске Сергея Анкушева, покупатель вправе сдать покупку и вернуть за нее деньги, если у товара истек срок годности препарата (еще до покупки), найден дефект маркировки, например, не указаны серия и сроки годности, или же серия и сроки годности на упаковке и препарате не совпадают. Также если отсутствует инструкция по применению препарата либо она от другого лекарства, если описание в инструкции не соответствует реальному цвету, запаху, форме, размеру препарата. Либо деньги возвращаются, если упаковка бракованная: со сколами, негерметична, повреждена пробка, крышка, коробка или стерта полиграфия.

Но, если потребитель приобрел лекарство и, почитав инструкцию, понял, что оно ему не подходит, то вернуть его по этому основанию нельзя.

Если в аптеке отказываются вернуть или заменить товар ненадлежащего качества, можно написать письменную претензию на имя руководителя аптеки с четко изложенными требованиями, а также предоставить товар в том виде, в котором он был продан, пишет "АиФ-Западная Сибирь".