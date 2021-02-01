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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач-инфекционист не рекомендует носить маску во время морозов

Общество, 17:47 22 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Использовать маску во время морозов - нежелательно, считает врач-инфекционист Виктор Павлов.

"Во-первых, в этом нет никакой необходимости, так как на улице люди и так стараются соблюдать социальную дистанцию. Во-вторых, никакого согревающего эффекта она не создает, а от теплого дыхания и разговоров моментально намокает, леденеет и охлаждается. Все это отрицательно влияет и на дыхательную систему, и на кожу лица. Мокрую маску нужно как можно быстрее снять и выбросить, либо убрать в карман и дома постирать, высушить, прогладить", - говорит врач.

К тому же, если маска тканевая и промокла на улице, ее уже нельзя будет надеть в помещении или транспорте, она перестанет защищать от вирусов и инфекций, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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