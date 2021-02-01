Тюменцы могут оформить больничный лист даже после увольнения

Фото: r72.fss.ru Фото: r72.fss.ru

Человек даже после увольнения может получить больничный. Об этом рассказала руководитель группы по связям с общественностью тюменского отделения Фонда социального страхования Татьяна Улитина.

По словам эксперта, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается тюменцам и в тех случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня увольнения. При этом размер пособия составляет 60% среднего заработка, который рассчитывается, как обычно, из зарплаты за два календарных года, предшествующих году окончания работы. При этом основания увольнения значения не имеют.

Больничный можно оформить в обычном порядке в поликлинике после осмотра врачом. Далее, после закрытия листка нетрудоспособности, он сдается бывшему работодателю, который обязан направить сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия, в Фонд социального страхования, пишет "Мегатюмень".