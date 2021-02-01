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Российские артиллеристы получают современное вооружение

Общество, 11:34 22 февраля 2021

Фото: mil.ru

Более 35 реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и 152-мм самоходных гаубиц с автоматической системой управления "Мста-СМ" поступят в 2021 году в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ

Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект позволяет использовать несколько типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов.

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

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