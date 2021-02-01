  • 23 февраля 202123.02.2021вторник
  • USD73,9833
    EUR89,6604
  • В Тюмени -25..-27 С 8 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Центре амбулаторной хирургии проводят малоинвазивные операции

Общество, 14:08 23 февраля 2021

admtyumen.ru

На базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени семь лет работает Центр амбулаторной хирургии. Только за 2020 год здесь помогли 25 тысячам пациентам.

Как рассказал заведующий Центром амбулаторной хирургии Данат Алимов, пациенты могут проконсультироваться с узкими специалистами, а при необходимости пройти хирургическое лечение в кратчайшие сроки.

Если у врача возникает подозрение на злокачественное новообразование, он направляет пациента на обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи "МКДЦ".

С января 2020 года на базе Центра амбулаторной хирургии организован Центр амбулаторной оториноларингологии, где врачи выполнили более 30 операций, сообщает пресс-служба учреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 23.02.2021Тоболяки делятся историями о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны
14:08 23.02.2021В Центре амбулаторной хирургии проводят малоинвазивные операции
13:30 23.02.2021В Тюменской области 88 человек заболели COVID-19 за сутки
13:11 23.02.2021Выставка "Мужество, доблесть и честь" открыта в краеведческом музее Заводоуковска