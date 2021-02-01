В Центре амбулаторной хирургии проводят малоинвазивные операции

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На базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени семь лет работает Центр амбулаторной хирургии. Только за 2020 год здесь помогли 25 тысячам пациентам.

Как рассказал заведующий Центром амбулаторной хирургии Данат Алимов, пациенты могут проконсультироваться с узкими специалистами, а при необходимости пройти хирургическое лечение в кратчайшие сроки.

Если у врача возникает подозрение на злокачественное новообразование, он направляет пациента на обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи "МКДЦ".

С января 2020 года на базе Центра амбулаторной хирургии организован Центр амбулаторной оториноларингологии, где врачи выполнили более 30 операций, сообщает пресс-служба учреждения.