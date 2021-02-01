Названы продукты, улучшающие мужское здоровье

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат необходимо включать в свой рацион мужчинам, желающим поддержать и улучшить свое здоровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Маргариту Макуху.

Перечисленные продукты содержат самое большое количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез тестостерона.

Для поддержания тестостерона в организме на оптимальном уровне необходимо присутствие в рационе полезных полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо. Кроме того, в рационе необходимы цинк и селен - их можно получить из чеснока, злаков, бананов, капусты, морепродуктов и имбиря.

В то же время фастфуд, простые углеводы и спиртное, напротив, негативно влияют на синтез мужских гормонов.

Ежедневное потребление продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, крайне необходимо для поддержания здоровья и является профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем.