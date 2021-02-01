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Выставка "Мужество, доблесть и честь" открыта в краеведческом музее Заводоуковска

Общество, 13:11 23 февраля 2021

Фото Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского

Выставка-инсталляция "Мужество, доблесть и честь" открылась в краеведческом музее Заводоуковска. В экспозици - образцы военного обмундирования Советской армии, головные уборы и предметы экипировки военных.

Посетители музея могут увидеть полевую форму рядового Воздушно-десантных войск, уроженца Заводоуковска Александра Абрамова, погибшего 22 июня 1986 года в Афганистане. В экспозиции представлены образцы формы пограничных войск 1970-х и 1980-х годов, а также парадный китель старшины танковых войск СССР, головные уборы различных родов войск.

Помимо этого сотрудники музея представили на сайте и в социальных сетях первую часть видеолекции "Мужество, доблесть и честь", посвященной развитию и трансформации военной формы.

Выставка будет работать до конца февраля, пишет "Тюменская область сегодня".

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