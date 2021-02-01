Тюменцы поддерживают ветеранов и пожилых людей добрыми делами

Фото: Добровольческое движение Тюменской области Фото: Добровольческое движение Тюменской области

Ветераны и люди пожилого возраста нуждаются в любви, защите и поддержке. Призыв поддержать ветеранов добрыми делами размещен на сайте "Волонтеры Победы".

Напомним, тюменцы регулярно помогают ветеранам. Так, 15 февраля была запущена акция: волонтеры штаба помощи пожилым "Мы вместе" выезжают на заявки и помогают ветеранам с доставкой продуктов и лекарств. В преддверии 23 февраля тюменцы присоединились к акции "Защитим ветеранов".

"Жителям Тюменской области предлагается записать короткое видео о том, как они помогают пожилым: убирают снег, приносят продукты, помогают по дому или делают другие вещи, которые позволят облегчить жизнь пожилых людей", – рассказала руководитель Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Алена Дюрягина.

Добровольческое движение Тюменской области выражает благодарность и уважение всем, кто защищал и продолжает защищать мирную жизнь, пишет "АиФ-Тюмень".