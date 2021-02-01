Тюменские общественные организации присоединились к акции "Письмо Победы"

Фото из официальной группы ВКонтакте "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ" Фото из официальной группы ВКонтакте "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"

Тюменские волонтеры Победы передадут слова благодарности ветеранам. Регион присоединился к международному проекту "Письмо Победы".

Любой житель может написать герою письмо и поделиться своим мнением о необходимости сохранения исторической памяти. Для участия в акции необходимо разместить пост на личных страницах в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды либо оставить сообщение на сайте волонтерыпобеды.рф. После проверки письма напечатают на специальных бланках и доставят ветеранам.

Поддержку движению "Волонтеры Победы" оказывает центральный штаб на базе ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост" и штабы на базе Тюменского педагогического колледжа и Тюменского государственного университета, пишет Аиф-Тюмень.