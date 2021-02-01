Жители Заводуковска присоединились к акции "Помним своих героев"

| Фото: tumentoday | Фото: tumentoday

Акцию "Помним своих героев" проводит заводоуковский центр культуры и досуга. Жителям городского округа предлагают разместить на сайте центра и в соцсетях видеоролики о ветеранах.

"Одними из активных участников акции стали сотрудники Колесниковского дома культуры", - рассказала специалист районного центра культуры и досуга Заводоуковска Надежда Флюкратова.

Накануне Дня защитника Отечества работники культуры разместили в соцсетях несколько видеороликов. Один из них посвящен земляку Климентию Данилову. Уроженец села Колесниково попал на фронт в июле 1941 года. В звании старшего сержанта служил на Калининском фронте. В мае 1942 года в боях под Старой Руссой Новгородской области фронтовик получил тяжелое осколочное ранение и потерял кисть руки. После госпиталя был демобилизован и вернулся в родное село. Работал учетчиком на приеме зерна, кладовщиком и бригадиром в колхозе, пока позволяло здоровье. Награжден многими наградами, среди них – Орден Красной звезды и медаль "За победу над Германией". Умер Климентий Григорьевич в 1969 году.

Гилевский дом культуры разместил публикацию о земляке, участнике Великой Отечественной Федоре Лукиче Панфилове, Шестаковский дом культуры – о труженице тыла Александре Михайловне Зеленовской, Сосновский дом культуры – о ветеране Валентине Константиновиче Елфимове, Лыбаевский дому культуры – о фронтовике Андрее Филипповиче Кузнецове.

Сотрудники центра культуры и досуга продолжают принимать от земляков видеоролики и фотографии с описаниями, посвященные героям, пишет "Тюменская область сегодня".