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Аромашевские школьники поздравили защитников Отечества

Общество, 14:39 23 февраля 2021

Фото: МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»

Классный час "Вместе с папой" состоялся в юрминской средне-образовательной школе Аромашевского района. Ребята подготовили короткие рассказы на основе воспоминаний пап, дедушек об армейской жизни.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта "Отчизны верные сыны". Для третьеклассников подготовили презентацию, провели викторину. Также ребятам изготовили открытки и поздравили своих дедушек, пап и братьев, пишет "АиФ-Тюмень".

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