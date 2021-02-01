Аромашевские школьники поздравили защитников Отечества

Фото: МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Фото: МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»

Классный час "Вместе с папой" состоялся в юрминской средне-образовательной школе Аромашевского района. Ребята подготовили короткие рассказы на основе воспоминаний пап, дедушек об армейской жизни.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта "Отчизны верные сыны". Для третьеклассников подготовили презентацию, провели викторину. Также ребятам изготовили открытки и поздравили своих дедушек, пап и братьев, пишет "АиФ-Тюмень".