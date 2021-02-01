  • 23 февраля 202123.02.2021вторник
  • USD73,9833
    EUR89,6604
  • В Тюмени -25..-27 С 8 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Фотопроект о современных защитниках реализовали в Тюмени

Общество, 16:25 23 февраля 2021

tmn.aif.ru | Фото: tmn.aif.ru

Фотопроект, участниками которого стали врач, пожарный, IT-специалист, эколог и сотрудник ГИБДД, реализовали в Тюмени ко Дню защитника Отечества, пишет "Аиф-Тюмень".

"С помощью фотопроекта мы хотим показать, что в этот праздник вы также можете поздравить своих родных и друзей, которые, как и наши участники, защищают разные сферы жизни", – отметили в Медиацентре молодежной политики Тюменской области.

На фотографиях мужчины и женщины- в рабочей одежде. К каждому портрету прилагается аннотация: "Врач – защищает здоровье и является военнообязанным", "Полицейский – защищает порядок", "Пожарный – защищает жизнь и имущество", "IT-специалист – защищает данные и информацию от постороннего доступа", "Эколог – защищает природу".

"Участниками фотопроекта стали не только представители мужского пола, но и дамы. Тем самым мы хотели подчеркнуть главную мысль праздника: 23 февраля это не день всех мужчин, а День защитников отечества", – рассказала куратор Медиацентра Александра Оверченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 23.02.2021Жители Тюменской области стали реже вступать в брак
16:40 23.02.2021Медработники поздравили коллег с Днем защитника Отечества
16:32 23.02.2021Юные тоболячки поздравили ветеранов и срочников
16:25 23.02.2021Фотопроект о современных защитниках реализовали в Тюмени