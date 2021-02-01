Фотопроект о современных защитниках реализовали в Тюмени

| Фото: tmn.aif.ru | Фото: tmn.aif.ru

Фотопроект, участниками которого стали врач, пожарный, IT-специалист, эколог и сотрудник ГИБДД, реализовали в Тюмени ко Дню защитника Отечества, пишет "Аиф-Тюмень".

"С помощью фотопроекта мы хотим показать, что в этот праздник вы также можете поздравить своих родных и друзей, которые, как и наши участники, защищают разные сферы жизни", – отметили в Медиацентре молодежной политики Тюменской области.

На фотографиях мужчины и женщины- в рабочей одежде. К каждому портрету прилагается аннотация: "Врач – защищает здоровье и является военнообязанным", "Полицейский – защищает порядок", "Пожарный – защищает жизнь и имущество", "IT-специалист – защищает данные и информацию от постороннего доступа", "Эколог – защищает природу".

"Участниками фотопроекта стали не только представители мужского пола, но и дамы. Тем самым мы хотели подчеркнуть главную мысль праздника: 23 февраля это не день всех мужчин, а День защитников отечества", – рассказала куратор Медиацентра Александра Оверченко.