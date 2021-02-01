Солисты театра танца "Эхо гор" присоединились к акции "Помним своих героев"

скриншот с видео, размещенного в группе "Дворец национальных культур «СТРОИТЕЛЬ» скриншот с видео, размещенного в группе "Дворец национальных культур «СТРОИТЕЛЬ»

Солисты театра танца "Эхо гор" дворца национальных культур "Строитель" присоединились к флешмобу #Нашизащитники, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества.

"Я хочу поздравить всех с Днем воинской славы России, с Днем защитника Отечества! Как врач и военнообязанный специалист, хочу пожелать мирного неба, счастья, здоровья, благополучия вашим семьям! Желаю, чтобы нам никогда не пришлось браться за оружие. Я верю в наших мужчин, защитников, нашу армию", – поздравила тюменцев солистка "Эха", врач Ирина Кудрявцева.

В акции приняли участие и самые маленькие участники театра танца.

Артисты и творческие коллективы ДНК "Строитель" присоединились к акции "Помним своих героев". В группе Дворца во ВКонтакте опубликованы несколько биографий и историй о подвигах ветеранов, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".