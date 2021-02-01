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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медработники поздравили коллег с Днем защитника Отечества

Общество, 16:40 23 февраля 2021

Фото из официальной группы ВКонтакте "Здравоохранение Тюменской области"

Врачи, медицинские сестры поздравляют коллег-мужчин с Днем защитника Отечества. Консультант департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Ситникова рассказала, поздравления размещены в официальных группах лечебных учреждений во ВКонтакте.

"Наши медицинские организации в своих социальных сетях разместили поздравления для мужчин под единым хэштегом #НашиЗащитники. Ранее эту акцию мы не проводили. А в этом году мы решили поблагодарить наших героев, коллег за совместную работу в это непростое время и за поддержку", - уточнила она.

Тюменцы могут присоединиться к акции. Для этого необходимо написать поздравление в социальных сетях, сопроводив его хештегом #НашиЗащитники, пишет megatyumen.ru.

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