Медработники поздравили коллег с Днем защитника Отечества

Фото из официальной группы ВКонтакте "Здравоохранение Тюменской области" Фото из официальной группы ВКонтакте "Здравоохранение Тюменской области"

Врачи, медицинские сестры поздравляют коллег-мужчин с Днем защитника Отечества. Консультант департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Ситникова рассказала, поздравления размещены в официальных группах лечебных учреждений во ВКонтакте.

"Наши медицинские организации в своих социальных сетях разместили поздравления для мужчин под единым хэштегом #НашиЗащитники. Ранее эту акцию мы не проводили. А в этом году мы решили поблагодарить наших героев, коллег за совместную работу в это непростое время и за поддержку", - уточнила она.

Тюменцы могут присоединиться к акции. Для этого необходимо написать поздравление в социальных сетях, сопроводив его хештегом #НашиЗащитники, пишет megatyumen.ru.