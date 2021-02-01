Курсанты "Аванпоста" встали в почетный караул у Вечного огня в Тюмени

Фотограф Валерий Бычков, Тюменская область сегодня. Фотограф Валерий Бычков, Тюменская область сегодня.

В День защитника Отечества курсанты и наставники регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" выставили почетный караул у Вечного огня на площади Памяти, а также у памятника тюменцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, в сквере Ивана Губкина.

Как рассказал педагог центра Станислав Калашников, из-за мороза курсантов сменяли через каждые 10 минут.

"На посту у могилы Неизвестного солдата в Москве курсанты стоят по часу не только летом, но и зимой, но при допризывной подготовке ребят требования упрощают", - рассказал педагог.

Станислав Калашников служил в Президентском полку в роте оперативного резерва и выполнял задачи охраны военного лагеря. Тем не менее наставник знает, насколько важным является несение почетного караула.

"Для меня большая честь оказаться в почетном карауле, – поделился впечатлениями после смены караула курсант центра допризывной подготовки Иван Захаров. – Стоять в карауле у Вечного огня – это большая ответственность, потому что нужно подавать пример другим ребятам, которые подходят к памятнику и смотрят на тебя. Как нас научили, в почетном карауле можно только моргать и дышать".

Как пишет "Тюменская область сегодня", курсант занимается допризывной подготовкой два года. Прежде юноша уже стоял на посту у Вечного огня. Однако в этот день дополнительную сложность вызвал мороз – температура воздуха во время несения караула составляла ниже 25 градусов по Цельсию. Тем не менее настрой и подготовка позволили курсантам успешно выполнить поставленную задачу и отдать дань памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга.

Напомним, акция "Защитим память героев" в День защитника Отечества проводится в Российской Федерации по инициативе партии "Единая Россия". Вместе с общественниками и волонтерами граждане возлагают цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям времен Великой Отечественной войны во всех регионах страны.