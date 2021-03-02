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В Тюмени открыли выставку - хронограф города

Общество, 08:31 02 марта 2021

ИА "Тюменская линия"

Книжная выставка-хронограф "Тюмень между прошлым и будущим" открыли в библиотеке №8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В разделе выставки "Тюмень: вехи истории" читателям представлены книги Тюменского издательского дома "Сибирские и Тобольские губернаторы", "Тюменская старина".

В экспозицию вошли оригинально оформленные издания Елены Дубовской "Незабытая Тюмень" и "Легенды и тайны Сибири". Прогуляться по историческим улочкам Тюмени можно, полистав страницы "Прогулки по Тюмени" Александра Иваненко и документального сборника государственного архива "Улицы Тюмени рассказывают".

О знаменитых людях, оставивших след в истории Тюмени, рассказывает раздел "Сибирь и сибиряки". В нем посетители найдут краткий исторический справочник "Ермак – гордость России", "Заветный мир Д.И. Менделеева" и другие книги.

Выставка проработает до 25 марта. Посетить ее можно в часы работы библиотеки. Записаться можно в разделе "Предварительная запись" на сайте библиотечной системы или по телефону: 50-91-27.

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# библиотека , выставка , книги

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