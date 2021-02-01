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Тюменцев приглашают на перформанс о личных переживаниях

Общество, 08:47 27 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первое отделение перформативной выставки "Кожа тоже" состоится в "Конторе пароходства" 27 февраля с 18 часов 30 минут до 20 часов.

Это игровой проект участников, лекторов и кураторов школы-лаборатории.

"Мы с учениками учились пониманию того, что такое перформанс. Общались с разными экспертами. Школьники высказывали свои темы для проектов, вместе сочиняли будущие перформансы. Выставка будет финалом школы - лаборатории на острые темы, которые волнуют ребят. Перформеры затронут социальные темы, личные проблемы, - отметил перформер Никита Герасимов.

Возрастной ценз для участников выставки 18+, пишет "Тюменская область сегодня".

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