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Тюменские и свердловские врачи обменялись опытом диагностики онкозаболеваний

Общество, 09:51 27 февраля 2021

Фото: ОКБ №2

Делегация сотрудников рентгенологического отделения тюменского МКМЦ "Медицинский город" во главе с его заведующим Александром Прищеповым посетила Свердловский областной онкологический диспансер.

"С коллегами из Екатеринбурга мы обменялись опытом в области МРТ-диагностики онкологических заболеваний, оценили организационную работу референс-центра. Мы накопили достаточный опыт дистанционного описания лучевых исследований. В Тюменской области работает региональная радиологическая информационная система, которая позволяет удаленно просматривать и проводить аудит качества лучевых исследований, выполняемых в медучреждениях Тюменской области. В прошлом году эпидемия подстегнула внедрение телемедицинских технологий и очень важно не терять темпов развития этого направления", - отметил Александр Прищепов.

В ходе визита врачи приняли участие в МРТ- исследованиях онкологических пациентов, в том числе на новом магнитно-резонансном томографе. Врачей заинтересовали возможности этого аппарата, а именно детальное сканирование и сокращение времени некоторых видов исследований, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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