Наибольшее число вакансий в строительной отрасли Тюменской области

Фото: департамент труда и занятости населения ТО Фото: департамент труда и занятости населения ТО

Сфера "Строительство" - лидер по числу вакансий на рынке труда Тюменской области. Работодатели готовы трудоустроить 7 тыс. 513 человек.

По направлению "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" требуется 3 тыс. 913 работников. Более 2 тыс. мест — в "Обрабатывающих производствах".

Зарплату более 50 тысяч в месяц предлагают монтажникам, электромонтажникам, машинистам, прорабам. Средняя зарплата для врачей-терапевтов — 60 тыс. 828 руб., фельдшеров — 31 тыс. 969 руб., медсестер — 29 тыс. 201 руб. У учителей русского языка и литературы, математики — более 24 тыс. рублей. Продавцам продовольственных товаров в среднем предлагают зарплату 19 тыс. 188 рублей, непродовольственных — 18 тыс. 162 руб., поварам — 22 тыс. 127 руб.

Найти подходящую работу и сотрудников можно на интерактивном сайте областного департамента труда и занятости. В январе 2021 года 4 тыс. 911 человек обратились в службу занятости Тюменской области, 1 тыс. 36 человек были трудоустроены. По данным на 1 февраля, в областном банке 28 тыс. 695 вакансий, на регистрационном учете в качестве соискателей 23,5 тыс. человек. Такие данные по итогам первого месяца обнародовал региональный департамент труда и занятости населения, с которыми ознакомился "Вслух.ру".