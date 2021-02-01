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Тюменцы могут заниматься спортом на школьных стадионах

Общество, 14:39 27 февраля 2021

Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут заниматься спортом на школьных стадионах вне учебного времени. Как рассказал директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов, доступ на территорию учебных учреждений разрешен с 7 до 22 часов в будние дни и с 7 до 21 часа в выходные.

Информацию о времени свободного доступа к спортивным площадкам каждой конкретной школы нужно уточнять в самом учреждении. А вот ознакомиться с работой спортивных организаторов можно на официальном сайте департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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