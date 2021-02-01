Тобольский мультицентр "Моя территория" отметит трехлетие

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Тобольский мультицентр "Моя территория" отметит трехлетие открытыми образовательными лекциями и творческими мастер-классами. Мероприятие состоится 3 марта с 16 до 22 часов.

"Обычно дарят подарки имениннику, но мы приготовили много сюрпризов именно для гостей, хотя, конечно, сами не откажемся получить поздравления и услышать теплые слова от тех, с кем давно знакомы. Будем рады видеть партнеров проектов и участников событий прошлых лет, а также всех, кто хочет ближе познакомиться с мультицентром и командой", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Кроме развлекательной программы жители города познакомятся с проектами мультицентра, которые пройдут в течение 2021 года, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".