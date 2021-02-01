Студентка медколледжа стала председателем Студенческого совета Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Новым председателем Студенческого совета Тюменской области стала студентка Тюменского медицинского колледжа Дания Апасова.

"У меня есть идеи по областным проектам и мне приятно, что эти инициативы поддержал состав Студсовета, что позволило мне возглавить его. Быть председателем — большая ответственность и за этим лежит много работы и перспектив для развития всего студенчества. Мы, молодежь, можем решать любые проблемы, главное найти правильный подход и суметь сработаться в команде", — отметила Дания Апасова.

Заместителем председателя стала Айнур Гасанова, студентка 3 курса Тюменского ГМУ. В университете она занимается работой по взаимодействию с вузами в Центре студенческой и молодежной науки Тюменского ГМУ. Второй заместитель председателя Максим Ярин – студент 1 курса ТИУ, пишет Moi-portal.ru.