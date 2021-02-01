  • 27 февраля 202127.02.2021суббота
  • USD74,4373
    EUR90,3743
  • В Тюмени -20..-22 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Студентка медколледжа стала председателем Студенческого совета Тюменской области

Общество, 20:44 27 февраля 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Новым председателем Студенческого совета Тюменской области стала студентка Тюменского медицинского колледжа Дания Апасова.

"У меня есть идеи по областным проектам и мне приятно, что эти инициативы поддержал состав Студсовета, что позволило мне возглавить его. Быть председателем — большая ответственность и за этим лежит много работы и перспектив для развития всего студенчества. Мы, молодежь, можем решать любые проблемы, главное найти правильный подход и суметь сработаться в команде", — отметила Дания Апасова.

Заместителем председателя стала Айнур Гасанова, студентка 3 курса Тюменского ГМУ. В университете она занимается работой по взаимодействию с вузами в Центре студенческой и молодежной науки Тюменского ГМУ. Второй заместитель председателя Максим Ярин – студент 1 курса ТИУ, пишет Moi-portal.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:44 27.02.2021Студентка медколледжа стала председателем Студенческого совета Тюменской области
18:08 27.02.2021Дети и подростки Ишима пройдут обучение в школе молодого казака
17:57 27.02.2021В Тюменской области полицейские помогли вытащить автомобиль из снежного заноса
17:17 27.02.2021Размер платы снижен на трех тюменских парковках