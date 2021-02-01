Рынок платных услуг продолжает восстанавливаться в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рынок платных услуг населению в Тюменской области продолжает восстанавливаться. В январе 2021 года общий объем составил 7 млрд 819,1 млн рублей.

В декабре было зафиксировано самое высокое значение за 2020 год — 8 млрд 406,5 млн рублей. Всего по уточненным данным за прошлый год предоставлено услуг на 85 млрд 964,5 млн рублей.

Таковы данные в докладе Тюменьстата о социально-экономическом развитии региона без учета автономных округов, с которыми ознакомился "Вслух.ру".

За год больше всего подорожали услуги правового характера, индекс в январе 2021 года по отношению к началу предыдущего года составил 110,8%. На втором месте услуги связи, хотя по сравнению с декабрем они немного подешевели. Дорожают услуги зарубежного туризма: индекс за год 106,1%, за месяц — 101,5%. У медицинских услуг индексы 105,7% и 100,4%, у бытовых — 104,2% и 100% соответственно.