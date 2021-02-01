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Тюменцам объяснили, почему нельзя продавать еду, приготовленную дома

Общество, 11:52 28 февраля 2021

Фото: gastronom.ru

Тюменцам напомнили, что готовить еду дома на продажу это незаконно. В центре гигиены и эпидемиологии подчеркнули, что законодательство запрещает реализацию домашней еды.

Для оказания услуг общепита населению нужно соблюдать требования действующих законов. В частности, специалисты привели требования техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В этих документах содержится ряд обязательных требований к производственным помещениям, а также перечислены требования по производству продукции, обязательной процедуре подтверждения ее соответствия, пишет "Тюменская область сегодня".

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