Тюменцам, переболевшим COVID-19, предлагают стать донорами

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев, переболевших коронавирусом, приглашают сдать плазму. Она необходима для лечения тяжелых больных. Плазма с антителами улучшает состояние больного в 60% случаев.

"Мы взаимодействуем с поликлиниками города Тюмени, которые нам присылают списки переболевших жителей. Мы смотрим, по медпоказаниям может стать донором антиковидной плазмы, обзваниваем их, приглашаем прийти к нам. Естественно, все на добровольной основе. Так, из всех отобранных соглашаются только 50% тюменцев. Ежедневно приходят 8-10 человек. У них за раз забирается 650 мл плазмы", - рассказал главный врач ГБУЗ ТО "Станция переливания крови" Александр Гаврилей.

Сотрудники станции переливания обследуют обычных доноров крови, из них у 10-12% выявляются антитела к коронавирусу. Их биоматериал также идет на отделение антиковидной плазмы. Ежедневно в больницы города уходит со станции переливания 20 доз плазмы.

Сдать плазму могут люди не старше 55 лет. Особо приглашают доноров с отрицательной группой крови. Станция принимает горожан с 8 до 13 часов 30 минут в будни, проводятся также донорские субботы, о которых заранее сообщают на сайте, пишет "АиФ - Западная Сибирь".