В тобольском музее открылась выставка знаменитого мастера-костореза

admtyumen.ru admtyumen.ru

В тобольском Музее истории управления Сибирью открылась выставка, посвященная творчеству известного костореза, члена Союза художников РСФСР Геннадия Кривошеина.

Вниманию гостей представлены авторские работы и эскизы, фотографии и награды, инструменты и личные вещи, принадлежавшие художнику и его супруге, мастеру-косторезу Алевтине Кривошеиной.

На Тобольской фабрике художественных косторезных изделий мастер проработал более 40 лет, а с 1979 года был главным художником фабрики.

Одна из витрин проекта "Виртуоз косторезного искусства" посвящена творчеству внука Геннадия Кривошеина – Евгения Геллера. Вдохновившись работами своего деда, молодой человек увлекся резьбой и через поколение продолжил семейную династию тобольских косторезов.

При жизни у замечательного мастера не было ни одной персональной выставки. Сегодня познакомиться с творчеством и узнать о его судьбе можно в Тобольске.

Также его произведения можно увидеть в Тюменском музейно-просветительском объединении, Свердловской областной картинной галерее, Омском музее изобразительных искусств и во многих российских и зарубежных собраниях, сообщает департамент культуры Тюменской области.