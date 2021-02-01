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Подать заявку на финансирование творческих проектов можно с 3 марта

Общество, 15:37 28 февраля 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявочная кампания конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" стартует 3 марта. Тюменцы могут получить средства на постановку спектаклей, фестивалей, выставок. Заявку необходимо заполнить на сайте космосцентр.рф до 20 марта.

"В этом году мы выделили несколько приоритетных направлений: цифровой театр, спектакли для одного зрителя, междисциплинарные проекты и спектакли для подростков. Их выбрали совместно со зрителями, что важно. Мы всегда рады новым идеям и инициативам, открыты для людей, способных на эксперименты во всех смыслах этого слова", — поделился руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

Чтобы помочь участникам структурировать идею и защитить ее, организаторы разработали специальную образовательную программу. В ней не только лекции и мастер-классы о тонкостях создания проектов и заполнения заявки, но и встречи по профильным темам: пересечение любительского и профессионального театра, театр соучастия, в котором зритель играет непосредственную роль в спектакле.

Напомним, что конкурс "ЦЕХ" проходит в третий раз. В 2020 году поддержку получили 33 проекта, которые воплотились на площадках Молодежного театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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